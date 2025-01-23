Рафинья растрогал дочь подарком за лучшего игрока матча против Бенфики
В рамках седьмого тура Лиги чемпионов Барселона на выезде переиграла Бенфику - 5:4.
Одним из главных героев встречи стал вингер каталонцев Рафинья. Бразильский футболист оформил дубль за что получил приз лучшему игроку матча.
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Рафинья вернулся домой после поединка, где его ждала супруга и дочь.
Бразилец подарил свой приз дочери, которая была растрогана подарком от отца.
В текущем сезоне Рафинья провел за Барселону 30 игр, в которых забил 22 гола и сделал 11 голевых передач.
В заключительном туре Лиги чемпионов Бенфика сыграет с Ювентусом (29 января).
Отметим, что Судаков исполнил желание дочки после гола в Лиге чемпионов.
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