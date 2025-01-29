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Полузащитник Астон Виллы оформил дубль за пять минут в матче Лиги чемпионов

Морган Роджерс вошел в историю турнира.
Вчера, 22:35
Морган Роджерс / Getty Images
Морган Роджерс / Getty Images

В среду, 29 января, проходит матч восьмого тура Лиги чемпионов, в котором играют Астон Вилла и Селтик.

Поединок проходит Вилла Парк в Бирмингеме (Англия).

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За первые пять минут английский клуб оформил себе комфортное преимущество. 

Морган Роджерс оформил быстрый дубль.

Напомним, Шахтер нацелился на хорватского таланта.

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