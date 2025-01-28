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Боруссия Д - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 29.01.2025

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция матча чемпиона Украины в еврокубковом турнире.
Сегодня, 20:05
Шахтер / Getty Images
Шахтер / Getty Images

В среду, 29 января, команда Марино Пушича в 8-м туре основного этапа Лиги чемпионов встретится с дортмундской Боруссией. В настоящее время "горняки" имеют в активе 7 очков и сохраняют теоретические шансы на выход в плей-офф.

В свою очередь "шмели" идут на 14-й позиции сводной таблицы турнира. Немецкий гранд одержал четыре победы и трижды проиграл в Лиге чемпионов 2024/25.

Матч Боруссия Д - Шахтер состоится в Дортмунде на стадионе Сигнал Идуна Парк. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Боруссия Д - Шахтер

Трансляция матча Боруссия Д - Шахтер будет доступна в этой новости 22 января и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 22:00 по Киеву.

 

На территории Украины этот матч в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO. В этом случае матч будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

Для продолжения борьбы в Лиге чемпионов после основного раунда Шахтер обязан побеждать дортмундскую Боруссию и надеяться на осечки конкурентов. Кроме того, "горняки" обязаны улучшить разницу забитых и пропущенных мячей.

К слову, ранее УЕФА признал Судакова лучшим футболистом матча против Бреста.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Боруссия Дортмунд

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