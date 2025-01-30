Ризнык вошел в команду основного этапа Лиги чемпионов

Голкипер Шахтера достойно проявил себя в главном еврокубковом турнире.

В среду, 29 января, прошли заключительные матчи основного этапа Лиги чемпионов, по итогам которого определились участники плей-офф.

Украинский Шахтер не сумел пройти в следующий раунд, набрав всего семь очков за восемь игр.

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Аналитический портал WhoScored составил символическую сборную основного этапа Лиги чемпионов. В список вошел голкипер Шахтера Дмитрий Ризнык. Портал оценил его действия в 7.3 балла.

Лучшими футболистами этапа стали вингер Барселоны Рафинья, нападающий Реала Винисиус Жуниор и полузащитник ПСВ Малик Тилльман. Они единственные, у которых оценка выше 8 баллов.

Отметим, что в последнем туре Шахтер проиграл Боруссии Дортмунд (1:3). На ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

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