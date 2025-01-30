iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ризнык вошел в команду основного этапа Лиги чемпионов

Голкипер Шахтера достойно проявил себя в главном еврокубковом турнире.
Сегодня, 15:20
Дмитрий Ризнык / Getty Images
Дмитрий Ризнык / Getty Images

В среду, 29 января, прошли заключительные матчи основного этапа Лиги чемпионов, по итогам которого определились участники плей-офф.

Украинский Шахтер не сумел пройти в следующий раунд, набрав всего семь очков за восемь игр.

Читай также: Определятся пары 1/16 финала: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов

Аналитический портал WhoScored составил символическую сборную основного этапа Лиги чемпионов. В список вошел голкипер Шахтера Дмитрий Ризнык. Портал оценил его действия в 7.3 балла.

Лучшими футболистами этапа стали вингер Барселоны Рафинья, нападающий Реала Винисиус Жуниор и полузащитник ПСВ Малик Тилльман. Они единственные, у которых оценка выше 8 баллов.

Отметим, что в последнем туре Шахтер проиграл Боруссии Дортмунд (1:3). На ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

РБ Лейпциг выкупил звезду сборной Нидерландов РБ Лейпциг выкупил звезду сборной Нидерландов
"Она просто ужасна": Чемпион мира заявил, что Формуле-1 пора изменить систему начисления очков "Она просто ужасна": Чемпион мира заявил, что Формуле-1 пора изменить систему начисления очков
Звезда Барселоны приблизился к осуществлению мечты - пару дней назад стал совершеннолетним Звезда Барселоны приблизился к осуществлению мечты - пару дней назад стал совершеннолетним
Ястремская добыла вторую победу на турнире в австрийском Линце Ястремская добыла вторую победу на турнире в австрийском Линце
Помочь журналистам

Видео

Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча
Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: завершился этап в Антхольце, вскоре стартует чемпионат мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к Костюк, провал Ястремской и Цуренко, чемпионка Australian Open вошла в топ-10
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Сачко, падение Приходько
просмотров
Определятся пары 1/16 финала: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Европа17:28
РБ Лейпциг выкупил звезду сборной Нидерландов
Формула 117:27
"Она просто ужасна": Чемпион мира заявил, что Формуле-1 пора изменить систему начисления очков
Европа16:55
Звезда Барселоны приблизился к осуществлению мечты - пару дней назад стал совершеннолетним
Теннис16:41
Ястремская добыла вторую победу на турнире в австрийском Линце
Теннис16:10
Свитолина проведет первый матч после Australian Open
Бокс16:08
"Будет отличная возможность": Паркер нацелился на бой с Усиком после Дюбуа
Другие страны15:46
Саудовский клуб объявил об уходе Джеррарда
Украина15:38
"С Миколенко поехали бы вместе": Бущан признался, где мог продолжить карьеру
Лига Чемпионов15:20
Ризнык вошел в команду основного этапа Лиги чемпионов
Украина14:59
"Я вырос не только как футболист": Степаненко подвел итоги своей карьеры в Шахтере
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK