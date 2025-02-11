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Динамо - Аталанта: онлайн-трансляция матча Юношеской лиги УЕФА 11.02.2025

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция матча юношеской команды столичного гранда в еврокубковом турнире.
Сегодня, 11:55
Динамо U-19 / ФК Динамо Киев
Динамо U-19 / ФК Динамо Киев

Во вторник, 11 февраля, подопечные Игоря Костюка продолжат выступления на европейской арене. Соперником киевлян в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА станет Аталанта U-19 из итальянского Бергамо. Эта стадия соревнований состоит из одного поединка.

Динамо U-19 начало выступления со второго раунда Пути чемпионов. Там "бело-синие" одолели словенский Марибор (1:1, 3:1), а в следующем раунде выбили косовский 2 Коррику (5:0, 4:1). В свою очередь Аталанта U-19 заняла 7-е место в Пути лиг, набрав 12 очков в шести турах.

Матч Динамо U-19 - Аталанта U-19 состоится в турецкой Анталье на арене Спортивный комплекс Арслана Зеки Демирджи. Стартовый свисток встречи прозвучит в 12:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо U-19 - Аталанта U-19

На территории Украины этот поединок в прямом эфире покажет YouTube-канал ФК Динамо Киев. В этом случае посмотреть матч можно прямо в этой публикации.

Победитель противостояния команд U-19 Динамо и Аталанты выйдет в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Поединки этой стадии сыграют 4-5 марта.

К слову, накануне Динамо легко одолело Эсбьерг в спарринге.

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