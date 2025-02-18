Анчелотти - о словах Гвардиолы относительно шансов на победу: На самом деле он так не думает
Главный тренер Реал Карло Анчелотти прокомментировал слова Пепа Гвардиолы.
Напомним, накануне ответного матча тренер Сити заявил, что их шансы на победу на Бернабеу составляют 1%.
Анчелотти заявил, что на самом деле его коллега так не считает, как и Реал не считает, что у них 99% на победу.
"На самом деле он так не думает. Я спрошу его завтра перед игрой. Он думает, что у него более высокие шансы, так же как и мы не думаем, что вероятность нашей победы – 99%.
Мы думаем, что у нас есть небольшое преимущество, мы должны воспользоваться им и сыграть так же, как и в первом матче, который прошел хорошо", - цитирует итальянца AS.
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