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Футбол

Анчелотти - о словах Гвардиолы относительно шансов на победу: На самом деле он так не думает

Итальянец также не думает, что у Реала огромное преимущество.
Сегодня, 17:44
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реал Карло Анчелотти прокомментировал слова Пепа Гвардиолы.

Напомним, накануне ответного матча тренер Сити заявил, что их шансы на победу на Бернабеу составляют 1%.

Анчелотти заявил, что на самом деле его коллега так не считает, как и Реал не считает, что у них 99% на победу.

"На самом деле он так не думает. Я спрошу его завтра перед игрой. Он думает, что у него более высокие шансы, так же как и мы не думаем, что вероятность нашей победы – 99%.

Мы думаем, что у нас есть небольшое преимущество, мы должны воспользоваться им и сыграть так же, как и в первом матче, который прошел хорошо", - цитирует итальянца AS.

Напомним, с расписанием и результатами всех матчей Лиги чемпионов вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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