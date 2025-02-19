Консейсау: До удаления Тео Фейеноорд понятия не имел, как подойти к воротам
Главный тренер Милана Сержиу Консейсау прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.
Напомним, накануне Милан уступил Фейеноорду, потеряв контроль над игрой после удаления Тео Эрнандеса.
Португальский специалист признал, что это провал и взял вину на себя. Однако также отметил, что судьи слишком строги к Милану, если бы не удаление, "россонери" легко бы прошли дальше.
"Определенно это провал.. Мы хотели выйти в 1/8 финала. Матч показал, что мы сильнее соперника, но все решили отдельные эпизоды, как и с Динамо Загреб: удаление тогда, удаление сейчас. Можно сказать, что судья был слишком суров, но нам следует быть психологически устойчивыми.
Ответственность несу я, а не Тео. Потом в раздевалке мы во всем разберемся. Тео многое дал Милану.
Я совершил много ошибок в течение карьеры. Мы злы. До удаления Тео Фейеноорд понятия не имел, как подойти к воротам. Мы разочарованы и злы", - рассказал после матча специалист.
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