Реал Мадрид – Манчестер Сити: прогноз на матч Лиги чемпионов

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в еврокубковом поединке между чемпионами Англии и Испании.

В среду, 19 февраля, Манчестер Сити будет гостить в Мадриде у местного Реала в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов.

Первый поединок в Англии порадовал нейтральных фанатов достаточным количеством голов и очень напряженной концовкой, а завершился он победой испанцев.

Матч Реал Мадрид – Манчестер Сити состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22.00 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч Лиги чемпионов Реал Мадрид – Манчестер Сити

В предстоящем поединке букмекеры считают минимальным фаворитом мадридцев, тогда как перед первой встречей команд большие ставки были именно на "горожане".

Прогноз букмекеров на матч Реал Мадрид – Манчестер Сити

Победа Реала – 2,14

Ничья – 4,05

Победа Манчестер Сити – 3,05

Коэффициент на то, что в итоге мадридский клуб пройдет в следующую стадию Лиги чемпионов равняется чрезвычайно маленьким 1,25, тогда как на проход Сити можно поставить за 3,90.

Статистика противостояния Манчестер Сити и Реала

Турнирные пути команд пересеклись в четвертом розыгрыше Лиги чемпионов. Впрочем, первое их свидание пришлось на групповой этап турнира в сезоне 2012/13. Тогда Реал одержал непростую домашнюю победу (3:2), а на выезде разошелся с "горожанами" миром (1:1).

Далее "сливочные" трижды выбивали Манчестер Сити в плей-офф. В частности, в кампаниях 2015/16 и 2021/22 мадридцы побеждали в полуфиналах. Английский гранд взял реванш в полуфинале сезона 2022/23 и выиграл Кубок чемпионов.

В противостоянии команд Манчестер Сити одержал четыре победы, а Реал выиграл пять поединков, а еще четыре завершились вничью. Разница мячей – 26:25 в пользу "горожан".

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