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Северная Македония - Украина: прогноз на матч отбора Евро-2024

Команды сыграют в матче третьего тура отборочного этапа Европы-2024. Узнай, у кого из команд больше шансов на победу в этом противостоянии.
Сегодня, 10:00
Украина - Северная Македония: прогноз на матч / Getty Images
Украина - Северная Македония: прогноз на матч / Getty Images

В пятницу, 16 июня, сборная Украины проведет поединок с национальной командой Северной Македонии в рамках отбора на чемпионат Европы-2024.

Поединок состоится в Скопье (Северная Македония) на Toše Proeski Arena. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.

Команды провели пока только по одной встречи, так что вся борьба впереди.

Коэффициент и ставки на матч Северная Македония - Украина

Букмекеры считают, что фаворитом встречи является украинская сборная.

Прогноз букмекеров на матч Северная Македония - Украина:

  • Победа Северной Македонии: 4,10
  • Ничья: 3,45
  • Победа Украины: 2,02

Эксперты считают, что поединок не подарит много голов. На тотал меньше 2.5 голов коэффициент - 1.64. Аналитики оценивают, что команды не смогут вдвоем отличиться за основное время - коэффициент на то, что обе забьют - 2,09.

В турнирной таблице группы Северная Македония идет на третьем месте, имея три очка. Украина идет следом, однако на ее счету нет баллов.

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Статистика противостояния Северная Македония - Украина

В своей истории сборные встречались между собой пять раз. У украинской команды три победы, у Северной Македонии - одна и раз победитель не был выявлен.

Напомним, что 19 июня сборная Украины проведет поединок против Мальты.

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