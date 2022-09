Роналду: Я хочу сыграть на чемпионате Европы-2024

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился своими планами на дальнейшую карьеру в стане национальной команды.

По словам Роналду, он точно готов сыграть на предстоящем Мундиале в Катаре, а также надеется на то, что сможет выступить на ЧЕ-2024 в Германии.

"Я надеюсь быть частью сборной в течении следующих нескольких лет. Я все еще чувствую мотивацию. Мои амбиции высоки. Мой путь в национальной команде еще не закончен, у нас хорошее количество талантливых молодых игроков.

Я сыграю за Португалию на чемпионате мира и хочу сыграть на предстоящем чемпионате Европы-2024", - цитирует слова Роналду twitter-аккаунт The United Stand.

Ronaldo: "I hope to be a part of the Federation for a few more years. I still feel motivated, my ambition is high. My path in the national team is not over. We have many quality youngsters." #mufc