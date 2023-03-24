Пихаленок: Есть немного волнения, но у тех, кто выйдет в старте оно пройдет

Полузащитник сборной Украины Александр Пихаленок поделился мыслями об игре против Англии.

По словам Пихаленка, есть волнение перед стартом квалификации, но оно пройдет после стартового свистка.

"Это старт квалификации. Всегда есть немного волнения до матча. Но у тех, кто выйдет с первых минут, после стартового свистка все пройдет".

Также украинец высказался о тренерском стиле Руслана Ротаня.

"Стиль Ротаня? Нравится. Все современно, современный футбол. Думаю, ребята довольны. Теперь все, над чем мы работали, надо перенести на поле", - заявил хавбек в интервью пресс-службе УАФ

.Напомним, вчера Украина провела спарринг с второй командой Брентфорда.