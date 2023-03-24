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Ярмоленко и Сидорчук вернулись в общую группу сборной Украины

Капитан команды восстановился после травмы бедра, а полузащитник вылечился от простуды.
Сегодня, 20:46
Андрей Ярмоленко / Getty Images
Андрей Ярмоленко / Getty Images

Сборная Украины продолжает подготовку к своему стартовому поединку квалификации Евро-2024 против Англии.

Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, после вчерашнего спарринга с Брентфордом Б (2:0) сегодня национальная команда провела восстановительную тренировку.

Во время занятия в общую группу вернулся капитан сборной Андрей Ярмоленко, который до этого занимался индивидуально после повреждения бедра, а также полузащитник Сергей Сидорчук, вылечившийся от простуды.

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Также вместе с партнерами по команде тренировался Александр Зинченко, которому тренеры вчера дали отдохнуть после интенсивного игрового графика в клубе.

Напомним, что матч второго тура квалификации чемпионата Европы-2024 между сборными Англии и Украины состоится в воскресенье, 26 марта, в Лондоне на стадионе Уэмбли и начнется в 19:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Англия - Украина.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Андрей Ярмоленко Сергей Сидорчук

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Украина - Брентфорд Б 2:0 Видео голов и лучших моментов матча
Украина - Брентфорд Б 2:0 Видео голов и лучших моментов матча

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