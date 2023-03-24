Швеция - Бельгия 0:3: обзор матча и результат игры 24.03.2023

В пятницу, 24 марта, в рамках первого тура квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Бельгии встречалась на выезде со Швецией.

Доменико Тедеско в своем дебютном матче во главе "красных дьяволов" сумел добыть убедительную победу - подопечные немецкого специалиста разгромили соперника со счетом 3:0 благодаря хет-трику Ромелу Лукаку.

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Бельгийский форвард начал разгром шведов на 35-й минуте, когда замкнул подачу в штрафную от Доди Лукебакио. В начале второго тайма нападающий миланского Интера записал на свой счет дубль после ассиста все того же Лукебакио.

На 73-й минуте встречи на поле появился вызванный в сборную Швеции 41-летний Златан Ибрагимович, но так и не помог своей команде переломить ход противостояния.

Источник: Getty Images

А вот Лукаку ближе к концу матча только закрепил успех бельгийцев, оформив хет-трик. Арбитру пришлось прибегнуть к VAR, рассмотрев эпизод на предмет офсайда, но в итоге гол был засчитан.

Источник: Getty Images

В параллельном матче группы F Австрия разгромила Азербайджан со счетом 4:1.

В следующем поединке квалификации Швеция примет на своем поле 27 марта азербайджанцев, а Бельгия будет пропускать тур, но проведет 28 марта товарищеский матч с Германией.

Статистика матча Швеция - Бельгия 1-го тура отбора Евро-2024

Швеция - Бельгия 0:3

Голы: Лукаку 35, Лукаку 49, Лукаку 83

Владение мячом: 46% - 54%

Удары: 10 - 13

Удары в створ: 4 - 5

Фолы: 10 - 9

Ожидаемые голы (xG): 0.59 - 2.72

Швеция: Ульсен – Вальквист, Линделеф, Экдаль, Аугустинссон (Гудмундссон 86) – Сванберг, Ольссон (Дьекереш 64), Густафсон, Форберг (Классон 73) – Кулушевски, Исак (Ибрагимович 73)

Бельгия: Куртуа – Теате (Салемакерс 85), Вертонген, Фас, Кастань – Карраско (Опенда 90), Онана, Де Брюйне – Троссард (Мангаля 61), Лукаку (Борнаув 85), Лукебакио (Бакайоко 61)

Предупреждения: Ольссон 38, Густафсон 62, Линделеф 78, Кулушевски 90+4.