Мэддисон впервые выйдет в старте сборной Англии

Ранее вингер Лестера выходил лишь на замену.

Гарет Саутгейт ранее определился с составом на матч против Украины.

В старте на встречу "сине-желтых" появится Джеймс Мэддисон. Вингер Лестера получил шанс из-за операции на аппендиксе, которая понадобилась Филу Фодена.

Для Мэддисона это первый старт в футболке национальной команды. Ранее Джеймс лишь однажды выходил на замену за "трех львов".

Стоит отметить, что в составе коллектива Руслана Ротаня также есть дебютант. Им стал Александр Сваток, который ранее не выходил даже на замену в футболке нашей сборной