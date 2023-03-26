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Мэддисон впервые выйдет в старте сборной Англии

Ранее вингер Лестера выходил лишь на замену.
Сегодня, 18:37
Джеймс Мэддисон / Getty Images
Джеймс Мэддисон / Getty Images

Гарет Саутгейт ранее определился с составом на матч против Украины.

В старте на встречу "сине-желтых" появится Джеймс Мэддисон.  Вингер Лестера получил шанс из-за операции на аппендиксе, которая понадобилась Филу Фодена.

Для Мэддисона это первый старт в футболке национальной команды. Ранее Джеймс лишь однажды выходил на замену за "трех львов".

Стоит отметить, что в составе коллектива Руслана Ротаня также есть дебютант. Им стал Александр Сваток, который ранее не выходил даже на замену в футболке нашей сборной

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина англия джеймс мэддисон

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