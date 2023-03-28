iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Коктейльная трубочка и мячик для пинг-понга: как сборная Англии готовилась к матчу с Украиной

Футболисты английской команды приняли участие в забавном челлендже.
Сегодня, 10:38
Игроки сборной Англии устроили веселый челлендж / Getty Images
Игроки сборной Англии устроили веселый челлендж / Getty Images

Сборная Англии в воскресенье, 26 марта, в рамках второго тура квалификации Евро-2024 принимала на своем поле Украину.

Подопечные Гарета Саутгейта одержали уверенную победу над украинцами со счетом 2:0 благодаря результативным ударам Харри Кейна и Букайо Сака.

Читай также: Нулевая атака, стабильный Трубин, возвращение Коноплянки: итоги поражения Украины от Англии

Позже в Сети появилось видео, как англичане готовились к матчу европейской квалификации. Помимо тренировок, игроки "трех львов" в расположении сборной приняли участие в интересном челлендже, целью которого было направить мячик для пинг-понга в прикрепленный к столу стакан потоком воздуха через коктейльную трубочку.

Сразу стоит отметить, что на поле против Украины английские футболисты действовали намного более успешно, чем в этом забавном соревновании.

Многочисленные попытки англичан направить мячик в цель успехом не увенчались. Все же "размочить счет", как и положено, удалось лучшему бомбардиру в истории сборной Англии Харри Кейну. После его примеру успешно последовали и другие исполнители.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча отбора Евро-2024 Англия - Украина (2:0).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Англии Харри Кейн

Статьи по теме

Судаков: Выложились на 100%, но Англия показала свое мастерство Судаков: Выложились на 100%, но Англия показала свое мастерство
Матч против Англии стал для Украины 300-м в истории Матч против Англии стал для Украины 300-м в истории
Кейн: Последние дни - настоящее сумасшествие Кейн: Последние дни - настоящее сумасшествие
Зинченко - лучший игрок сборной Украины в матче против Англии Зинченко - лучший игрок сборной Украины в матче против Англии
Помочь журналистам

Видео

Ирландия - Франция 0:1 видео гола и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024
Ирландия - Франция 0:1 видео гола и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вратарь стоит спиной к бьющему": Меньян жестко высмеял новые правила пенальти
просмотров
Англия - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
просмотров
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
просмотров

Последние новости

Европа13:26
ПСЖ намерен побороться с МЮ за Осимхена
Бокс13:22
"Наслаждался бы возможностью сразиться": Джошуа оценил вероятность трилогии с Усиком
Киберспорт13:20
Отбор на Paris Major 2023: расписание, результаты и формат турнира
Формула 112:53
Макларен переманил специалистов по аэродинамике у топ-команд
Бокс12:50
Бокс: расписание боев
Бокс12:45
Франклин озвучил амбициозную цель на бой с Джошуа
НБА12:42
"Пропал человек": фанаты Денвера высмеяли Эмбиида, пропустившего дуэль с Йокичем
Европа12:24
Смит-Роу: Зинченко - одим из самых техничных игроков
Теннис12:11
"Не знаю, когда снова сыграю": Надаль оценил состояние своего здоровья
Бокс11:47
Джошуа прокомментировал срыв переговоров между Усиком и Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK