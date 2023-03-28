Коктейльная трубочка и мячик для пинг-понга: как сборная Англии готовилась к матчу с Украиной

Сборная Англии в воскресенье, 26 марта, в рамках второго тура квалификации Евро-2024 принимала на своем поле Украину.

Подопечные Гарета Саутгейта одержали уверенную победу над украинцами со счетом 2:0 благодаря результативным ударам Харри Кейна и Букайо Сака.

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Позже в Сети появилось видео, как англичане готовились к матчу европейской квалификации. Помимо тренировок, игроки "трех львов" в расположении сборной приняли участие в интересном челлендже, целью которого было направить мячик для пинг-понга в прикрепленный к столу стакан потоком воздуха через коктейльную трубочку.

Сразу стоит отметить, что на поле против Украины английские футболисты действовали намного более успешно, чем в этом забавном соревновании.

Многочисленные попытки англичан направить мячик в цель успехом не увенчались. Все же "размочить счет", как и положено, удалось лучшему бомбардиру в истории сборной Англии Харри Кейну. После его примеру успешно последовали и другие исполнители.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча отбора Евро-2024 Англия - Украина (2:0).