Германия огласила состав на товарищеский матч с Украиной

Также Бундестим в середине июня проведет спарринги с Польшей и Колумбией.

Сборная Германии назвала состав на ближайшие товарищеские матчи, в частности, на спарринг с Украиной.

Контрольный поединок с украинцами Бундестим проведет 12 июня в Бремене, затем 16 июня встретится в Варшаве с Польшей, а 20 июня сыграет в Гельзенкирхене с Колумбией.

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Как сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза, главный тренер сборной Ханс-Дитер Флик вызвал на предстоящие матчи 26 игроков.

Состав сборной Германии:

Вратари : Бернд Лено (Фулхэм, Англия), Марк-Андре тер Штеген (Барселона, Испания), Кевин Трапп (Айнтрахт Франкфурт)

: Бернд Лено (Фулхэм, Англия), Марк-Андре тер Штеген (Барселона, Испания), Кевин Трапп (Айнтрахт Франкфурт) Защитники : Маттиас Гинтер (Фрайбург), Робин Гозенс (Интер, Италия), Бенджамин Генрихс (РБ Лейпциг), Тило Керер (Вест Хэм, Англия), Лукас Клостерманн (РБ Лейпциг), Давид Раум (РБ Лейпциг), Антонио Рюдигер (Реал, Испания), Нико Шлоттербек (Боруссия Дортмунд), Малик Тиав (Милан, Италия), Мариус Вольф (Боруссия Дортмунд)

: Маттиас Гинтер (Фрайбург), Робин Гозенс (Интер, Италия), Бенджамин Генрихс (РБ Лейпциг), Тило Керер (Вест Хэм, Англия), Лукас Клостерманн (РБ Лейпциг), Давид Раум (РБ Лейпциг), Антонио Рюдигер (Реал, Испания), Нико Шлоттербек (Боруссия Дортмунд), Малик Тиав (Милан, Италия), Мариус Вольф (Боруссия Дортмунд) Полузащитники : Юлиан Брандт (Боруссия Дортмунд), Эмре Джан (Боруссия Дортмунд), Леон Горецка (Бавария), Илкай Гюндоган (Манчестер Сити, Англия), Йонас Хофманн (Боруссия Менхенгладбах), Йозуа Киммих (Бавария), Джамал Мусиала (Бавария), Лерой Сане (Бавария), Кевин Шаде (Брентфорд, Англия), Флориан Виртц (Байер)

: Юлиан Брандт (Боруссия Дортмунд), Эмре Джан (Боруссия Дортмунд), Леон Горецка (Бавария), Илкай Гюндоган (Манчестер Сити, Англия), Йонас Хофманн (Боруссия Менхенгладбах), Йозуа Киммих (Бавария), Джамал Мусиала (Бавария), Лерой Сане (Бавария), Кевин Шаде (Брентфорд, Англия), Флориан Виртц (Байер) Нападающие: Никлас Фюллькруг (Вердер), Кай Хаверц (Челси, Англия), Тимо Вернер (РБ Лейпциг)

Ранее также стал известен состав сборной Украины на товарищескую встречу с Германией и отборочные матчи Евро-2024 с Северной Македонией и Мальтой.