"Едва не вызвали инфаркт": Реакция Сети на победу сборной Украины над Северной Македонией

В пятницу, 16 июня, в рамках третьего тура отбора на Евро-2024 сборная Украины обыграла Северную Македонию (3:2).

После первого тайма македонцы выигрывали встречу со счетом 2:0, однако в перерыве главный тренер "желто-синих" Сергей Ребров внес коррективы, которые помогли выиграть встречу.

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ISPORT предлагает вашему вниманию реакцию болельщиков и экспертов на победу Украины.

Ми перемагаємо македонців зі скрипом, а у нас в групі Англія та Італія… 2:3 #македонія_україна — {{ Флорідський фронтенд }} 🇺🇦🇺🇸🇭🇷 (@sergsagan) June 16, 2023

Македонія - Україна, після 2-0 в першому таймі 2-3 за результатом матчу. Молодці👏Вітаю всіх українських вболівальників👍 — Іван Кучернюк (@IKucernuk) June 16, 2023

#EURO2024 FULL-TIME!



Північна Македонія 2-3 Україна. Голи ⚽️: Ілля Забарний, Юхим Конопля та Віктор Циганков.



Після першого тайму українці поступалися 2-0... (



Камбек! Ми набираємо перші очки у відборі.

Дякуємо, козаки! 🇺🇦💪 pic.twitter.com/S7xK5YrRPR — dynamo_ontour (@DynamoOntour) June 16, 2023

Мораль? Вмійте чекати.

Україна - Македонія — glitch (@Sasquatch_Gleb) June 16, 2023

Збірна України 🇺🇦 іноді доводить до сказу 🤪 ! І цей матч з Північною Македонію 🇲🇰 ледь не викликав в усіх фанів інфаркт 🥲 ! Але я пишаюся моєю Збірною, яка показала залізний характер ✊️💪🇺🇦 ! #ПівнічнаМакедонія 🇲🇰 #Україна 🇺🇦 #NorthMacedonia 🇲🇰 #Ukraine 🇺🇦 #Euro2024 ⚽️ pic.twitter.com/huoNm4UEin — Amazing Johnny 🇺🇦🇺🇸🇬🇧🇪🇺 (@Amazing_Johnny_) June 16, 2023

У першому таймі збірна Північної Македонії дуже здивувала своєю організованою грою, до якої Україна виявилася неготовою. Заміни у перерві та зовсім інший настрій допомогли синьо-жовтим повернутися у матч. Фактор Реброва також зіграв свою роль. — Yehor Danylov 🇺🇦 (@yehor__d) June 16, 2023

Збірна України з футболу готувалася до матчу з Північною Македонією переглядом фінальної серії Теда Лассо — yabadabadu (@Ivan_Andreiev) June 17, 2023

Вітаю #ЗбірнаУкраїни з перемогою, неочікувано, наваляли Македонії у другому таймі. Вітаю пана Реброва! — Ivan (@zemixboy) June 16, 2023

я думаю що зараз сама сильна збірна України по футболу всіх часів незалежності. дуже молодий склад, всі ніби з одного класу, одної школи. великі професіонали. приємно дивитись залаштунки збірної. — кефірчик 🥛 (@nikifiron) June 16, 2023

Красені 🫡



Збірна України з футболу перемогла Північну Македонію у матчі відбору на Євро-2024 з рахунком 3:2, поступаючись на початку матчу 0:2. На характері хлопці, а за це повага! pic.twitter.com/HSGGkVCvdf — Oleh Symoroz (@OlehSymoroz) June 16, 2023

Другий матч поспіль збірна України дарує класні та позитивні емоції. Не так часто наші команди радують такими камбеками. Після першого тайму відбір на Євро-2024 для команди Реброва можна було закривати, але тепер вона, як і раніше, у грі. — Yehor Danylov 🇺🇦 (@yehor__d) June 16, 2023

Збірна України, зараз не ті часи, щоб грати валідольни матчі. — Сірий Кардинал 🇺🇦😷 (@slevo4kin) June 16, 2023

Мудрик Воскрес! — Територіальний громадянин (@ShtefK) June 16, 2023

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Северная Македония - Украина.