"Едва не вызвали инфаркт": Реакция Сети на победу сборной Украины над Северной Македонией
В пятницу, 16 июня, в рамках третьего тура отбора на Евро-2024 сборная Украины обыграла Северную Македонию (3:2).
После первого тайма македонцы выигрывали встречу со счетом 2:0, однако в перерыве главный тренер "желто-синих" Сергей Ребров внес коррективы, которые помогли выиграть встречу.
Читай также: УАФ словами Павелко оценила победу сборной Украины над Северной Македонией
ISPORT предлагает вашему вниманию реакцию болельщиков и экспертов на победу Украины.
Ми перемагаємо македонців зі скрипом, а у нас в групі Англія та Італія… 2:3 #македонія_україна— {{ Флорідський фронтенд }} 🇺🇦🇺🇸🇭🇷 (@sergsagan) June 16, 2023
Македонія - Україна, після 2-0 в першому таймі 2-3 за результатом матчу. Молодці👏Вітаю всіх українських вболівальників👍— Іван Кучернюк (@IKucernuk) June 16, 2023
#EURO2024 FULL-TIME!— dynamo_ontour (@DynamoOntour) June 16, 2023
Північна Македонія 2-3 Україна. Голи ⚽️: Ілля Забарний, Юхим Конопля та Віктор Циганков.
Після першого тайму українці поступалися 2-0... (
Камбек! Ми набираємо перші очки у відборі.
Дякуємо, козаки! 🇺🇦💪 pic.twitter.com/S7xK5YrRPR
Мораль? Вмійте чекати.— glitch (@Sasquatch_Gleb) June 16, 2023
Україна - Македонія
Збірна України 🇺🇦 іноді доводить до сказу 🤪 ! І цей матч з Північною Македонію 🇲🇰 ледь не викликав в усіх фанів інфаркт 🥲 ! Але я пишаюся моєю Збірною, яка показала залізний характер ✊️💪🇺🇦 ! #ПівнічнаМакедонія 🇲🇰 #Україна 🇺🇦 #NorthMacedonia 🇲🇰 #Ukraine 🇺🇦 #Euro2024 ⚽️ pic.twitter.com/huoNm4UEin— Amazing Johnny 🇺🇦🇺🇸🇬🇧🇪🇺 (@Amazing_Johnny_) June 16, 2023
У першому таймі збірна Північної Македонії дуже здивувала своєю організованою грою, до якої Україна виявилася неготовою. Заміни у перерві та зовсім інший настрій допомогли синьо-жовтим повернутися у матч. Фактор Реброва також зіграв свою роль.— Yehor Danylov 🇺🇦 (@yehor__d) June 16, 2023
Збірна України з футболу готувалася до матчу з Північною Македонією переглядом фінальної серії Теда Лассо— yabadabadu (@Ivan_Andreiev) June 17, 2023
Вітаю #ЗбірнаУкраїни з перемогою, неочікувано, наваляли Македонії у другому таймі. Вітаю пана Реброва!— Ivan (@zemixboy) June 16, 2023
я думаю що зараз сама сильна збірна України по футболу всіх часів незалежності. дуже молодий склад, всі ніби з одного класу, одної школи. великі професіонали. приємно дивитись залаштунки збірної.— кефірчик 🥛 (@nikifiron) June 16, 2023
Красені 🫡— Oleh Symoroz (@OlehSymoroz) June 16, 2023
Збірна України з футболу перемогла Північну Македонію у матчі відбору на Євро-2024 з рахунком 3:2, поступаючись на початку матчу 0:2. На характері хлопці, а за це повага! pic.twitter.com/HSGGkVCvdf
Другий матч поспіль збірна України дарує класні та позитивні емоції. Не так часто наші команди радують такими камбеками. Після першого тайму відбір на Євро-2024 для команди Реброва можна було закривати, але тепер вона, як і раніше, у грі.— Yehor Danylov 🇺🇦 (@yehor__d) June 16, 2023
Збірна України, зараз не ті часи, щоб грати валідольни матчі.— Сірий Кардинал 🇺🇦😷 (@slevo4kin) June 16, 2023
Циганков, Мудрик 🔥— Maks_Nike 🇺🇦 (@MaksNike11) June 16, 2023
Мудрик Воскрес!— Територіальний громадянин (@ShtefK) June 16, 2023
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Северная Македония - Украина.