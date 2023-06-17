УАФ словами Павелко оценила победу сборной Украины над Северной Македонией

В рамках третьего тура квалификации чемпионата Европы сборная Украины обыграла Северную Македонию (3:2).

Пресс-служба УАФ отреагировал на камбэк, который осуществили украинские футболисты.

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Представители организации в Facebook опубликовали пост с вопросом к аудитории: "А вы знаете, что Сергей Ребров мог сказать ребятам в перерыве перед вторым таймом? Мы знаем".

В комментариях к посту пресс-служба УАФ прикрепила картинку со словами президента ассоциации Андрея Павелко: "Все будет хорошо, мы победим". Примечательно, что именно эти слова сказал функционер после заседания суда 16 июня, где ему изменили меру пресечения на содержание под стражей сроком на 60 суток.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Северная Македония - Украина.