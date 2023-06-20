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Франция - Греция 1:0 видео гола и лучших моментов матча 19.06.2023

Вашему вниманию обзор поединка квалификации чемпионата Европы.
Сегодня, 08:56
Франция обыграла Грецию / Getty Images
Франция обыграла Грецию / Getty Images

В понедельник, 19 июня, сборная Франции в четвертом туре квалификации Евро-2024 принимала на своем поле Грецию.

Команда Дидье Дешама, несмотря на ощутимое преимущество на протяжении поединка, сумела лишь минимально обыграть соперника.

Единственный гол на 55-й минуте встречи на свой счет записал Килиан Мбаппе, реализовав пенальти. Греки доигрывала матч вдесятером после того, как красную карточку получил Константинос Мавропанос.

Франция, набрав 12 очков в четырех поединках, лидирует в отборочной группе В.

Вашему вниманию обзор матча Франция - Греция в отборе на Евро-2024:

Франция - Греция 1:0

Гол: Мбаппе, 55 (пен.).

Франция: Меньян - Кунде, Конате, Упамекано, Эрнандес - Камавинга, Чуамени, Коман (Дембеле, 77), Гризманн (Нкунку, 86), Мбаппе - Коло Муани (Жиру, 86).

Греция: Влаходимос - Балдок, Мавропанос, Хацидиакос, Цимикас - Бакасетас (Рецос, 71), Сиопис (Фунтас, 66), Курбелис (Бухалакис, 86) - Масурас (Кулиеракис, 71), Якумакис (Павлидис, 66), Манталос.

Предупреждения: Сиопис, Мавропанос, Курбелис, Хацидиакос.

Удаление: Мавропанос 69 (прямая красная).

Источник: MEGOGO

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