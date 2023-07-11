Украина и Англия проведут матч отбора на ЧЕ-2024 во Вроцлаве

Все фанаты "желто-синих", которые имеют возможность поддержать нашу сборную, узнали, куда им следует бронировать билеты.

Сборные Украины и Англии проведут матч пятого тура квалификации чемпионата Европы 2024 года в польском Вроцлаве, сообщает официальный сайт УАФ.

Встреча будет сыграна на городском стадионе Вроцлава. Сам матч состоится 9 сентября, а начнется в 19:30 по киевскому времени.

Отмечается, что данная арена может вместить на своих трибунах чуть более 45 тысяч болельщиков.

На данный момент сборная Украины занимает второе место группы С, имея в активе шесть очков после трех сыгранных туров. На первом месте идет Англия, которая выиграла все свои четыре матча.

Напомним, что недавно завершился молодежный чемпионат Европы-2023, по итогам которого в символической сборной всего турнира не оказалось места ни одному игроку сборной Украины.