iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ни один игрок сборной Украины не попал в символическую сборную молодежного Евро-2023

Выхода в полуфинал турнира оказалось недостаточно, чтобы занять место в команде всего турнира.
Сегодня, 15:28
Сборная Украины U-21 / Getty Images
Сборная Украины U-21 / Getty Images

Несколькими днями ранее подошел к концу молодежный чемпионат Европы 2023 года.

По итогам турнира лучшей молодежной сборной стала Англия, которая в финале обыграла одногодок из Испании со счетом 1:0.

Сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня дошла до полуфинала, где уступила испанцам со счетом 1:5.

Однако звание бронзового призера соревнования оказалось недостаточным для того, чтобы хотя бы один игрок "желто-синих" попал в символическую сборную всего турнира.

Согласно с официальным сайтом УЕФА, в команду Евро-2023 попали только представители Англии и Испании.

Ранее экс-тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко оценил выступление украинской молодежки на чемпионате Европы-2023.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины U-21 чемпионат европы 2023

Статьи по теме

Игроки и тренеры молодежной сборной Украины получат "щедрую" премию за выступление на ЧЕ-2023 Игроки и тренеры молодежной сборной Украины получат "щедрую" премию за выступление на ЧЕ-2023
Трубин: Это не то чтобы Испания выиграла, скорее Украина проиграла Трубин: Это не то чтобы Испания выиграла, скорее Украина проиграла
Испания - Украина 5:1 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21 Испания - Украина 5:1 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Комиссар НБА подтвердил планы по расширению лиги - Сиэтл и Лас-Вегас первые в очереди Комиссар НБА подтвердил планы по расширению лиги - Сиэтл и Лас-Вегас первые в очереди
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Вольфсбергер 8:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Динамо - Вольфсбергер 8:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

НБА17:30
Комиссар НБА подтвердил планы по расширению лиги - Сиэтл и Лас-Вегас первые в очереди
Формула 117:12
Ред Булл не планирует возвращать Риккардо за руль болида
НБА16:54
Рынок свободных агентов: Детройт продлил игрока, устроившего потасовку с ЛеБроном
Украина16:48
Трансферы УПЛ: Ворскла рассталась с двумя игроками, Заря арендовала защитника АЕКа
Украина16:44
Заря снова арендовала игрока, который трижды перенес остановку сердца
Формула 116:24
Брэд Питт рассказал о фильме про Формулу 1, который снимали во время Гран-при Великобритании
Европа16:07
Миколенко: Лэмпард говорил мне: "Ты топовый игрок, мало кто здесь так играет"
Европа15:47
Президент Наполи: Только один клуб может позволить себе трансфер Осимхена
Футбол15:33
Экс-игрок Шахтера: Желаю всего самого лучшего клубу и всем в Украине
Европа15:28
Ни один игрок сборной Украины не попал в символическую сборную молодежного Евро-2023
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK