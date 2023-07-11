Ни один игрок сборной Украины не попал в символическую сборную молодежного Евро-2023
Несколькими днями ранее подошел к концу молодежный чемпионат Европы 2023 года.
По итогам турнира лучшей молодежной сборной стала Англия, которая в финале обыграла одногодок из Испании со счетом 1:0.
Сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня дошла до полуфинала, где уступила испанцам со счетом 1:5.
Однако звание бронзового призера соревнования оказалось недостаточным для того, чтобы хотя бы один игрок "желто-синих" попал в символическую сборную всего турнира.
Согласно с официальным сайтом УЕФА, в команду Евро-2023 попали только представители Англии и Испании.
England & Spain dominate 👊— #U21EURO (@UEFAUnder21) July 11, 2023
*Selected by the UEFA Technical Observer panel #U21EURO pic.twitter.com/kqtaZOO4Ax
Ранее экс-тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко оценил выступление украинской молодежки на чемпионате Европы-2023.