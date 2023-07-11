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Шевченко оценил выступление сборной Украины на молодежном Евро-2023

Специалист отметил важность достигнутого результата.
Сегодня, 13:36
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images

Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко поделился впечатлениями от выступления молодежной сборной Украины на Евро U-21.

По словам специалиста, футболисты показали невероятный результат.

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«То, что сделали игроки молодежной сборной - это невероятное достижение. Украина всегда давала большие таланты. Возможно, не каждый год, но раз в несколько лет у нас появляется молодой игрок, который может подняться в национальную сборную.

Нужно строить эту базу. То, что молодежная сборная сделала на этом турнире, дает нам и следующему поколению надежду на будущее", - сказал Шевченко в интервью The New York Times.

Напомним, на молодежном Евро сборная Украины дошла до полуфинала, где проиграла Испании.


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