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"Хотели, но ноги не бежали": Ротань рассказал, чего не хватило Украине в матче с Испанией

Украинская молодежная сборная разгромно проиграла испанцам в полуфинале Евро-2023.
Сегодня, 00:39
Руслан Ротань / Getty Images
Руслан Ротань / Getty Images

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань высказался о разгромном поражении от Испании в полуфинале Евро-2023 U-21.

По словам наставника "сине-желтых", на результате сказалось то, что его подопечным не хватило времени для восстановления перед этим поединком.

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"Нужно, пожалуй, поздравить команду Испании с победой. Что касается нас, то я считаю, что ребятам не хватило восстановления. Мы не говорили, не хотели отмазок, но игра через два дня на третий, то, как мы добирались, что мы просидели в какой-то конуре в аэропорту - нас задержали на пять часов, мы потратили полдня, чтобы прибыть в Бухарест. Вы, видимо, видели, что ребята хотели, но ноги не бежали. Восстановление играет ключевую роль, поэтому действительно это сказалось на результате. Пожалуй, сегодня не наш день просто.

Ошибки всегда будут. То, что мы не сыграли плотно. Испанцы очень сильная команда, когда у них есть пространство. Мы им дали его. В принципе, все было в наших руках, но надо вернуться к тому, что не было восстановления. Ребята банально не успевали за более свежими игроками", - отметил Ротань в комментарии Суспільне Спорт.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей молодежного Евро-2023.

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