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Нидерланды - Греция 3:0: обзор матча и результат игры 07.09.2023

"Оранжевые" борются за вторую строчку в группе.
Вчера, 23:47
Нидерланды - Греция / Getty Images
Нидерланды - Греция / Getty Images

В четверг, 7 сентября, в рамках отбора на Евро-2024 сборная Нидерландов встречалась с национальной командой Греции.

Хозяева вышли максимально собранными, надеясь забить быстрый мяч. К сожалению, поразить ворота соперника сразу не вышло, однако уже в первом тайме команде удалось решить все вопросы касаемо победителя.

С 17-й по 39-ю минуту решилась судьба матча. Нидерландцы вколотили три мяча, а голами отличились Мартен Де Рон, Коди Гакпо и Ваут Вегхорст.

В оставшуюся часть игры "оранжевые" весьма спокойно доигрывали этот матч, а несчастные гости лишь смотрели за тем, как именитые соперники перекатыват мяч от одного игрока к другому. Итог - 3:0 в пользу сборной Нидерландов.

Статистика матча Нидерланды - Греция отбора на Евро-2024

Нидерланды - Греция 3:0
Голы: Де Рон, 17, Гакпо, 31, Вегхорст, 39

Ожидаемые голы (xG): 1.31 - 0.17
Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 14 - 6
Удары в створ: 6 - 1
Фолы: 12 - 10

Нидерланды: Флеккен, Думфрис (де Лигт, 85), ван Дейк, Аке (де Врей, 46), Гертрюйда, Блинд, де Рон (Рейндерс, 65), де Йонг (Верман, 77), Симонс, Гакпо (Ланг, 65), Вегхорст.

Греция: Влаходимос, Рота (Яннулис, 69), Хацидьякос, Рецос, Цимикас, Бакасетас (Бухалакис, 77), Манталос, Курбелис (Кульеракис, 70), Сиопис, Масурас (Фунтас, 70), Павлидис (Якумакис, 73).

Предупреждения: Сиопис (11), Аке (43), Цимикас (44), Курбелис (68), Манталос(75), ван Дейк (90).

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