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Нидерланды - Греция 3:0 видео голов и лучших моментов матча 07.09.2023

Вашему вниманию обзор поединка квалификации чемпионата Европы.
Сегодня, 08:28
Нидерланды разгромили Грецию / Getty Images
Нидерланды разгромили Грецию / Getty Images

В четверг, 7 сентября, сборная Нидерландов принимала на своем поле Грецию в рамках пятого тура квалификации Евро-2024.

Подопечные Рональда Кумана уверенно разобрались с соперником, разгромив его со счетом 3:0.

Еще в первом тайме нидерландцы сняли вопросы о победителе поединка, отправив в ворота греков три безответных мяча. Голы на свой счет записали Мартен де Рон, Коди Гакпо и Ваут Вегхорст. Вторая половина встречи обошлась без результативных действий со стороны обеих команд.

Вашему вниманию видео всех голов матча Нидерланды - Греция в отборе Евро-2024:

Нидерланды - Греция 3:0

Голы: Де Рон, 17, Гакпо, 31, Вегхорст, 39

Нидерланды: Флеккен, Думфрис (де Лигт, 85), ван Дейк, Аке (де Врей, 46), Гертрюйда, Блинд, де Рон (Рейндерс, 65), де Йонг (Верман, 77), Симонс, Гакпо (Ланг, 65), Вегхорст.

Греция: Влаходимос, Рота (Яннулис, 69), Хацидьякос, Рецос, Цимикас, Бакасетас (Бухалакис, 77), Манталос, Курбелис (Кульеракис, 70), Сиопис, Масурас (Фунтас, 70), Павлидис (Якумакис, 73).

Предупреждения: Сиопис (11), Аке (43), Цимикас (44), Курбелис (68), Манталос(75), ван Дейк (90).

Источник: MEGOGO

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