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Северная Македония - Италия 1:1 видео голов и лучших моментов матча 09.09.2023

Вашему вниманию обзор поединка квалификации чемпионата Европы.
Сегодня, 07:58
Италия сыграла вничью с Северной Македонией / Getty Images
Италия сыграла вничью с Северной Македонией / Getty Images

В субботу, 9 сентября, в рамках пятого тура квалификации Евро-2024 Италия встречалась на выезде с Северной Македонией.

Ближайший соперник сборной Украины в отборочном турнире под руководством нового главного тренера Лучано Спаллетти оступился в противостоянии с северными македонцами, упустив победу и завершив поединок вничью 1:1.

В начале второго тайма "скуадра адзурра" вышла вперед благодаря голу Чиро Иммобиле, но под конец встречи Энис Барди сравнял счет прямым ударом со штрафного.

Вашему вниманию видео всех голов матча Северная Македония - Италия в отборе Евро-2024:

Северная Македония - Италия 1:1

Голы: Барди, 81 - Иммобиле, 47

Северная Македония: Димитриевски - Манев, Муслиу (Серафимов, 78), Зайков, Алиоски - Асковски (Димоски, 74), Барди, Элези (Алими, 74), Атанасов (Ильязовски, 90+1), Элмас - Миовски.

Италия: Доннарумма - Ди Лоренцо, Манчини (Скальвини, 59), Бастони, Димарко (Бираги, 82) - Барелла, Кристанте, Тонали (Распадори, 89) - Политано (Дзаньоло, 46), Иммобиле, Дзакканьи (Ньонто, 82).

Предупреждения: Манев - Димарко, Тонали, Дзаньоло.

Источник: MEGOGO

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Украина - Англия 1:1 видео голов и лучших моментов матча квалификации ЧЕ-2024
Украина - Англия 1:1 видео голов и лучших моментов матча квалификации ЧЕ-2024

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