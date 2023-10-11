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"Будем в роли фаворита": Назарина - о предстоящих матчах сборной Украины в отборе Евро-2024

Украинская национальная команда сыграет против Северной Македонии и Мальты.
Сегодня, 12:54
Егор Назарина / УАФ
Егор Назарина / УАФ

Полузащитник сборной Украины Егор Назарина поделился ожиданиями от октябрьских матчей квалификации Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты.

По мнению игрока, это поединки, в которых украинской национальной команде нужно побеждать.

"Очень приятно работать с таким тренером, с таким составом тренеров. Я познакомился с ними на прошлом сборе, у меня очень приятные ощущения от работы с таким тренерским составом.

Виден европейский подход этого тренерского штаба, чего не слишком много в украинском футболе. Потому работаем".

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"Это вдохновляет, когда все интересно, когда все с мячом, когда тебе объясняют, что от тебя хотят видеть на футбольном поле. Это мотивирует. Гораздо приятнее работать в таком состоянии.

Матчи с Северной Македонией и Мальтой будут по-своему сложными. Полагаю, мы будем в роли фаворита. Эти матчи не менее важны для нас, чем были игры с Италией и Англией. Это матчи, в которых нам нужно побеждать. Будем готовиться. Надеюсь, достигнем положительного результата", - сказал Назарина в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, что сборная Украины в Праге 14 октября сыграет номинально домашний матч отбора Евро-2024 с Северной Македонией. 17 октября украинская национальная команда проведет выездной поединок против Мальты.

Ранее защитник сборной Украины Александр Сваток рассказал о подготовке команды к матчам квалификации Евро-2024.

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