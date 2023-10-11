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"Качественная команда с хорошими игроками": Сваток оценил будущего соперника сборной Украины

"Сине-желтые" 14 октября встретятся в квалификации Евро-2024 с Северной Македонией.
Сегодня, 12:11
Александр Сваток / Getty Images
Александр Сваток / Getty Images

Защитник сборной Украины Александр Сваток рассказал о подготовке национальной команды к октябрьским матчам квалификации Евро-2024.

В частности, украинский футболист оценил ближайшего соперника "сине-желтых" - Северную Македонию.

"Всегда приятно приезжать в сборную, поэтому я очень доволен. Добирался сюда пару дней, но это неважно. Главное, что я приехал и включился в процесс.

Тренерский штаб уже дает нам понять, что хочет видеть в следующем матче с Северной Македонией. Так что начинаем нарабатывать игровые схемы. Проходят очень интересные интенсивные тренировки. Немного тяжело после дороги, но сегодня уже разбегался, потому завтра будет легче. Я не прошу от тренеров никаких послаблений, связанных с сегодняшним прибытием. Опоздал на сбор - надо наверстывать".

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"Северная Македония - очень сильный соперник. Мы это увидели и в первом поединке, и как они играли с итальянцами. Это качественная команда с хорошими игроками, так что у нас будет нелегкий матч.

Надо настраиваться на каждую игру как на последнюю, ведь в сборной по-другому и не может быть. Я уверен, что на трибунах будет много наших болельщиков, поэтому ожидаем хорошую поддержку", - приводит слова Сватка пресс-служба УАФ.

Напомним, что сборная Украины в Праге 14 октября сыграет номинально домашний матч отбора Евро-2024 с Северной Македонией. 17 октября украинская национальная команда проведет выездной поединок против Мальты.

Ранее Александр Караваев оценил ситуацию в сборной накануне матчей отбора на Евро-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Александр Сваток Сборная Северной Македонии

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