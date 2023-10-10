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Миколенко: Думаю, что на матч с Северной Македонией выйдем с новой тактикой

Защитник уверен, что тренерский штаб и игроки сборной сделают выводы из прошлого матча.
Сегодня, 12:57
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

В рамках отбора на Евро-2024 сборная Украины в Праге встретится с Северной Македонией.

В предвдерии поединка футболист "желто-голубых" Виталий Миколенко поделился ожиданиями от предстоящей встречи. По словам Миколенко, у нашей национальной команды будет новая тактика на этот матч.

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"Сейчас нормальная футбольная погода. Сегодня у кого-то еще продолжалось восстановление, а кто-то уже имел полноценную тренировку. Еще не все игроки доехали до нашего лагеря. Еще не прибыли Сваток и Ризнык, поэтому теория матча с Северной Македонией и разбор игры с Италией начнутся уже завтра. Тогда стартует настоящая полноценная подготовка.

Когда с македонцами играла сборная Италии, поле в Скопье действительно было в плохом состоянии, а в нашем поединке еще было более-менее. Это не поле стало причиной такого тяжелого поединка с ними, а именно наша игра. Но тогда мы все же смогли одержать победу.

В грядущем матче, думаю, каждый футболист и тренерский штаб сделают выводы, и мы выйдем на этот поединок уже с новой тактикой", - цитирует слова защитника пресс-служба УАФ

Напомним, матч Украина - Северная Македония состоится в субботу, 14 октября, в 16:00 по Киеву.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Виталий Миколенко северная македония

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