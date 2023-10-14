Сборная без дебютантов: 11 игроков, которые могут впервые сыграть за Украину

ISPORT выделил одиннадцать футболистов, на которых в будущем может рассчитывать тренерский штаб сборной.

В предстоящие дни сборная Украины проведет два матча в рамках квалификации чемпионата Европы-2024, где сыграет с национальными командами Северной Македонии и Мальти.

Главный тренер "желто-синих" Сергей Ребров составил заявку на тренировочный сбор, которую пришлось менять из-за травм.

Примечательно, что в составе не оказалось (почти - прим.) дебютантов. Предлагаем список игроков, которые могут получить свой шанс в национальной сборной.

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Центральный защитник

В нашей команде есть определенные проблемы с данной позицией: кто-то травмирован, кто-то показывает слабую игру, а кто-то не устраивает тренерский штаб.

Среди потенциальных кандидатов можно рассмотреть Арсения Батагова (Заря), Эдуарда Сарапия (Днепр-1) и Максима Таловерова (ЛАСК, Австрия). Батагов и Таловеров показывали неплохую игру в составе молодежной сборной, а сейчас неплохо выступают за свои клубы. Что касается Сарапия, то он в паре с Александром Сватком надежно играют за днепровский коллектив.

Вполне вероятно, что из этой троицы сборная Украины пополнится дебютантом. Решать, когда это произойдет или произойдет вообще, - будет решать Ребров.

Левый край

Среди украинских футболистов есть один неплохой и очень перспективный игрок левой бровки - Владислав Дубинчак (Динамо). Он еще с прошлого сезона сходу застолбил позицию левого защитника у Луческу в Динамо Киев. Неплохой пас, мощный удар, игра в обороне, скорость и многое другое делает Влада универсальным футболистом, который может играть, как в защите, так в и полузащите.

Для Дубинчка проблема, если так можно сказать, что на левом краю в сборной есть аж несколько исполнителей - Виталий Миколенко, Богдан Михайличенко, Александр Караваев (может сыграть на этой позиции). Так что 25-летнему игроку нужно еще улучшить свою игру, чтобы получить шанс у Реброва.

Опорник

В составе столичного гранда также есть один парень - Владимир Бражко (Динамо), который мечтает сыграть за сборную:

Это будет решение тренера. Я знаю, что система одна, структура одна – это передается как из национальной сборной, так и из молодежной, все одинаково. Я только работаю для того, чтобы попасть в национальную сборную, но это решение тренера буде

Ему сейчас 21 год, к нему проявляют интерес европейские клубы, доверят Луческу. Если он продолжит в таком духе, то получит шанс сыграть за сборную Украины, ведь Тарас Степаненко не будет играть вечно.

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Центральный полузащитник

Основная проблема у Реброва - кто сыграет в центре полузащиты, ведь список очень большой: Малиновский, Зинченко, Назарина, Пихаленок, Шапаренко и другие. Как попасть туда другим? Играть лучше и будет шанс.

Среди кандидатов нужно выделить Дмитрия Криськива (Шахтер) и Валентина Рубчинского (Днепр-1). Ребята неплохие, так что почему не получить шанс сыграть?

Вингеры

Полузащита у сборной - насыщена, как и фланги, но есть те, кто готов навязывать конкуренцию и пользоваться шансом. Еще бы пару лет назад мы бы представить не могли, что Алексей Кащук будет важной частью Шахтера, но сегодня - реальность. 23-летний вингер показывает неплохую результативность: три гола и голевая передача за девять неполных игр. Так что может и Ребров обратиться к услугам Кащука.

Также неплохо проявляет себя Денис Антюх (Заря). Сезон к сезону он прогрессирует, а сейчас имеет статистику: 2+3 за 12 игр.

В украинской Премьер-лиге есть тот, кто может пополнить ряды украинской сборной - Назар Волошин (Динамо). Да, ему нужно время, продолжать учиться и кто знает, может через некоторое время он дебютирует за национальную команду.

P.S. Нежданчик из Англии

Изначально Назария Русина (Сандерленд) не было в списке вызванных игроков, но затем Ребров обратился к его услугами, ведь травмировался Андрей Ярмоленко. Да, у 24-летнего игрока нет особой практики в английском клубе, пропустил подготовку, но получил шанс сыграть за сборную.

Русин уже не первый раз вызывается в стан национальной команды, но может сейчас получит шанс проявить себя?

Напомним, что сборная Украины в Праге 14 октября сыграет номинально домашний матч отбора Евро-2024 с Северной Македонией. 17 октября украинская национальная команда проведет выездной поединок против Мальты.

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