"Хотим добиться положительного результата": Капитан сборной Северной Македонии - о матче с Украиной

Полузащитник и капитан сборной Северной Македонии Энис Барди прокомментировал матч квалификации Евро-2024 против Украины.

По словам игрока, его команда рассчитывает добиться положительного результата в предстоящем противостоянии.

"Украина - очень качественная сборная с топовыми игроками. Мы не думаем об их отсутствии, мы думаем только о нашей команде. Мы всегда обсуждаем наши слабые стороны и способы становиться лучше. Мы говорим о психологии, которую мы хотим изменить. Мы сплотились и отошли от июньского поражения. Тот факт, что мы носим футболку сборной, означает, что мы лучшие игроки на данный момент, и никакой мотивации больше не требуется".

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"С Украиной мы сыграем еще один важный для нас матч, поэтому хотим добиться положительного результата. Я думаю, что в первом поединке у нас было падение концентрации в каких-то мелочах, за которые можно поплатиться. Мы все возьмем на себя ответственность. Мы знаем, как много это для нас значит, и невозможно играть без давления", - приводит слова Барди официальный сайт Федерации футбола Северной Македонии.

Напомним, что номинально домашний для Украины матч седьмого тура квалификации Евро-2024 с Северной Македонией состоится в субботу, 14 октября, в Праге на стадионе Фортуна Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Северная Македония.

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