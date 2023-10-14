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Португалия - Словакия 3:2 видео голов и лучших моментов матча 13.10.2023

Вашему вниманию обзор поединка квалификации Евро-2024.
Сегодня, 08:59
Португалия обыграла Словакию / Getty Images
Португалия обыграла Словакию / Getty Images

В пятницу, 13 октября, сборная Португалии встречалась в Порту со Словакией в рамках седьмого тура квалификации Евро-2024.

Команда Роберто Мартинеса обыграла соперника со счетом 3:2 и обеспечила себе место в финальной части чемпионата Европы, не потеряв ни одного очка в семи отборочных матчах.

Сборная Португалии открыла счет на 18-й минуте усилиями Гонсалу Рамуша, а через десять минут Криштиану Роналду с пенальти увеличил отрыв. Во второй половине встречи словаки сократили отставание, но Роналду быстро восстановил преимущество в два мяча, оформив дубль. До конца матча словацкая команда смогла еще лишь раз огорчить соперника.

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Вашему вниманию видео всех голов матча Португалия - Словакия в отборе Евро-2024:

Португалия - Словакия 3:2

Голы: Рамуш, 18, Роналду (пен.), 28, Роналду, 72 - Ханцко, 69, Лоботка, 80

Португалия: Кошта - Далот, Диаш, А. Силва, Канселу - Фернандеш, Палинья (Отавиу, 86), Б. Силва (Невеш, 86) - Роналду, Рамуш (Жота, 86), Леау (Феликс, 65)

Словакия: Дубравка - Пекарик (Томич, 76), Вавро, Шкриньяр, Ганцко - Куцка (Бенеш, 46), Лоботка, Дуда - Шранц (Дюриш, 86), Боженик (Полевка, 65), Мак (Суслов, 46)

Предупреждения: Фернандеш, 57, Палинья, 75 - Пекарик, 31, Дуда, 61, Суслов, 86.

Источник: MEGOGO

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