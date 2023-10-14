"Настроение боевое": Зинченко рассказал о готовности Украины к матчу с Северной Македонией

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча с Северной Македонией в квалификации Евро-2024.

По словам игрока, в команде все понимают важность будущего противостояния и серьезно на него настраиваются.

"Настроение боевое. Все ребята хорошо настроены, мы понимаем важность этой игры. Знаем, что билеты на матч были раскуплены очень быстро, поэтому ожидаем увидеть на трибунах много украинцев.

Что касается Северной Македонии, то кроме первого тайма в Скопье мы помним эту команду с чемпионата Европы. Очень сильная сборная, которая много раз это доказывала и показывала высокий уровень игры даже против топ-команд. Не будем забывать, что она оставила сборную Италии без чемпионата мира. Для противостояния с ней нужна очень хорошая подготовка. Недооценки ни в коем случае нет".

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"Что касается игры с Мальтой, то давайте сконцентрируемся на сто процентов на первом матче, а потом уже будем говорить о втором. Я понимаю, что нас ждут два очень серьезных и ответственных поединка, но весь фокус сейчас - на первом.

Конечно, нам будет очень не хватать Цыганкова и Ярмоленко, но сейчас здесь собралась очень хорошая команда. Тренерскому штабу есть из кого выбирать замену.

Сам стадион компактный. Мы уже с ребятами разговаривали, что будет хорошая атмосфера благодаря большому количеству украинцев. С нетерпением ждем матча", - приводит слова Зинченко официальный сайт УАФ.

Напомним, что номинально домашний для Украины матч седьмого тура квалификации Евро-2024 с Северной Македонией состоится в субботу, 14 октября, в Праге на стадионе Фортуна Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Северная Македония.

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