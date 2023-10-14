Караваев: Ребров сказал, что мы - украинцы, и должны показать характер наших воинов

В матче седьмого тура отбора ЧЕ-2024 сборная Украины одолела сборную Северной Македонии со счетом 2:0.

Автором второго гола, который стал настоящим украшением вечера, стал Александр Караваев, вышедший на замену в самой концовке поединка.

"Очень важно было забить второй гол. Перед выходом на поле Сергей Станиславович сказал, что мы – украинцы, и должны показать наш характер и то, что показывают наши воины", - сказал Караваев.

"Я сидел, видел, как отдаются наши ребята по полной, даже больше. Очень хорошо сыграли в обороне, не дали ничего создать, в атаке у нас были моменты, мы создавали, но не получилось забить многое".

Александр вспомнил, что 8 лет назад произошла практически идентичная ситуация.

"Я только что говорил в интервью, что история циклическая, потому что 8 лет назад дебютировал за сборную в матче против Северной Македонии, вышел на замену на 86 или 87 минуте и через 3 минуты мы забили. Забил не я, а Артем Кравец. Через 8 лет такая же ситуация, но забил уже я".

Источник: Getty Images

"Сначала Сергей Станиславович говорил, что надо освежить игру в обороне, потому что они уже атаковали всеми силами. У меня был момент, я видел, что игрока могу обыграть, а потом я хотел отдать передачу, но увидел, что Ярема (Роман Яремчук) еще не успевает и увидел, что вратарь шагнул влево и подумал: "Ну, пробью по воротам".

"Вышел на необычную позицию, но еще в начале отбора и до того говорил, что я могу сыграть на любой позиции. Главное быть ментально подготовленным и выполнять наставления тренера".

Караваев также поблагодарил болельщиков, которые пришли на стадион в Праге, чтобы поддержать "желто-синих".

"Поддержка была невероятной с первых минут. Все билеты продали за 3-4 часа. Большое спасибо болельщикам. Все увидели, какой мы народ, что на футбольном поле, что на трибунах, что у нас в Украине дома".

Напомним, что автор первого гола сборной Украины, Георгий Судаков, стал лучшим игроком прошедшей встречи по версии Sofascore.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!