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Футбол

Караваев отличился невероятным голом после дальнего удара в матче с Северной Македонией

Украинец эффектно поставил точку в игре.
Вчера, 22:20
Александр Караваев / Getty Images
Александр Караваев / Getty Images

Полузащитник сборной Украины Александр Караваев появился в конце матча против Северной Македонии (2:0) и отличился голом.

Хавбек на последней минуте игры сумел пойти в сольный проход по флангу, после чего неожиданно пробил по воротам с дальней дистанции, к чему голкипер был не готов.

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В итоге, мяч метров с 30-ти залетел прямо в ворота, а этот гол позволил "желто-синим" спокойно закончить игру на мажорной ноте.

Напомним, следующий поединок сборная Украины проведет 17 октября против национальной команды Мальты в рамках квалификации на Евро-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Александр Караваев

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Украина - Северная Македония 2:0 видео голов и лучших моментов матча
Украина - Северная Македония 2:0 видео голов и лучших моментов матча

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