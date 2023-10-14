Караваев отличился невероятным голом после дальнего удара в матче с Северной Македонией

Полузащитник сборной Украины Александр Караваев появился в конце матча против Северной Македонии (2:0) и отличился голом.

Хавбек на последней минуте игры сумел пойти в сольный проход по флангу, после чего неожиданно пробил по воротам с дальней дистанции, к чему голкипер был не готов.

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В итоге, мяч метров с 30-ти залетел прямо в ворота, а этот гол позволил "желто-синим" спокойно закончить игру на мажорной ноте.

Напомним, следующий поединок сборная Украины проведет 17 октября против национальной команды Мальты в рамках квалификации на Евро-2024.

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