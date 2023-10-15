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"Самое главное, что есть три очка": Судаков оценил победу Украины над Северной Македонией

Автор одного из голов высказался об успешном поединке национальной сборной.
Сегодня, 16:59
Судаков открыл счет в матче с Северной Македонией / Getty Images
Судаков открыл счет в матче с Северной Македонией / Getty Images

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал победу над Северной Македонией в матче квалификации Евро-2024.

Украинская национальная команда обыграла соперника со счетом 2:0 благодаря результативным ударам самого Судакова и Александра Караваева.

"Мой гол? Если не ошибаюсь, быстро вступили в борьбу за мяч, был отбор. Затем Саша Зинченко отдал мне невероятную передачу, а я пробил, и мяч залетел в ворота. С рикошетом. Во втором же тайме, если честно, я пробил и упал, но увидел, что вратарь таки потащил. Классный ли сейв? Хочу еще раз просмотреть этот момент на видео.

Мы ждали, что будет непростой поединок. Сильный соперник, уже показавший свой класс в Северной Македонии. У македонцев очень хорошая атака, классные футболисты, хорошо играющие один в один. Но мы создали достаточно моментов и могли забить больше. Немного не хватило реализации, но самое главное, что есть победа и три очка".

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"Мне все равно, с кем играть. Просто когда выступаешь за национальную сборную, то против тебя не будет играть какая-нибудь слабая команда. Сейчас все на уровне. То есть нет разницы - против Англии или против Северной Македонии.

С такой поддержкой зрителей ты не можешь остановиться ни на секунду. Мы ее чувствовали и до матча и во время него. Невероятная атмосфера! Очень хочется поблагодарить всех болельщиков. И тех, кто пришел на стадион, и тех, кто смотрел поединок по телевизору и наслаждался игрой. Сейчас нам важно быстро восстановиться, ведь через два дня уже следующий матч с Мальтой", - приводит слова Судакова официальный сайт УАФ.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Украина - Северная Македония (2:0).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Сборная Северной Македонии Георгий Судаков

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Украина - Северная Македония 2:0 видео голов и лучших моментов матча
Украина - Северная Македония 2:0 видео голов и лучших моментов матча

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