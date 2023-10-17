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Прогноз, состав и результаты: анонс на матч Мальта - Украина

ISPORT.ua рассказывает главное о международной встречи.
Сегодня, 10:45

Во вторник, 17 октября, в рамках восьмого тура квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Украины на выезде сыграет с командой Мальты.

Предстоящий поединок очень важен для подопечных Сергея Реброва, которые продолжают бороться за попадание на национальный турнир.

В соперниках у "желто-синих" неудобная Мальта, которая до сих пор не набрала ни единого балла в отборе, но всегда борется.

Когда и где состоится матч?

Поединок Мальта - Украина состоится на Национальном стадионе в Та-Кали (Мальта). Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи.

Турнирное положение команд

Последние результаты

В предыдущей встречи сборная Украины в номинальной домашней встречи переиграла сборную Северной Македонии (2:0), а Мальта без шансов проиграла Италии (0:4).

Вашему вниманию обзор матча Украина - Северная Македония:

Вашему вниманию обзор матча Италия - Мальта:

Ориентировочный состав Украины

Сергей Ребров не сможет рассчитывать на Сергея Кривцова, который получил повреждение еще в матча МЛС. Также не сыграет Руслан Малиновский из-за перебора желтых карточек.

На сбор и отборочные игры вообще не приехали Андрей Ярмоленко и Виктор Цыганков, которые пропустят длительный период времени из-за травм.

Ориентировочный состав сборной Украины:

  • Трубин - Конопля, Забарный, Матвиенко, Михайличенко - Судаков, Сидорчук, Зинченко - Зубков, Яремчук, Мудрик

Прогноз на матч Мальта - Украина

По мнению экспертов, фаворитом предстоящей встречи является сборная Украины. Мы также придерживаемся такого мнения, но добыть победу будет трудно. 

Ожидаем упорной игры, ярких и напряженных моментов, а итоговый результат будет за командой Реброва.

  • Прогноз ISPORT: Мальта - Украина 0:2

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