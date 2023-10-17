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Три тысячи из 17 возможных: на матче Мальта - Украина ожидается низкая посещаемость

Национальный стадион в Та-Кали на поединке отбора Евро-2024 будет далеко не заполнен.
Сегодня, 16:55
Матч посетят всего три тысячи зрителей / УАФ
Матч посетят всего три тысячи зрителей / УАФ

Во вторник, 17 октября, сборная Украины будет противостоять на выезде Мальте в рамках восьмого тура квалификации Евро-2024.

Матч будет сыгран на Национальном стадионе в Та-Кали. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Как сообщает официальный сайт УАФ, на будущем поединке ожидается низкая посещаемость - на трибунах будут присутствовать всего три тысячи зрителей.

Отметим, что домашний стадион мальтийской сборной способен вместить 17 тысяч зрителей.

Источник: УАФ

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Мальта - Украина.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Мальты

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