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Вингер сборной Италии: Мы обязаны пройти отбор на Евро

Федерико Кьеза считает, что у "скуадры адзурри" нет вариантов, при которых им простительно не пройти на ЧЕ-2024.
Сегодня, 17:14
Федерико Кьеза
Федерико Кьеза

Футболист сборной Италии Федерико Кьеза высказался о предстоящих ключевых матчах отбора на чемпионат Европы-2024.

По словам Кьезы, его команда обязана проходить на континентальное первенство.

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"У нас много новых игроков в составе, но также много и тех, которые выигрывали чемпионат Европы. У нас правильное сочетание. Должны пройти квалификацию, ведь мы - сборная Италии.

Существует вероятность неудачи, подобной той, которая произошла в Палермо (Поражение от Северной Македонии со счетом 0:1, которое не позволило пройти на Чемпионат мира 2022 - прим.). Но мы выходим на поле, осознавая необходимость достичь цели", - сказал Кьеза для Sky Sports Italia. 
 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: италия евро-2024 Федерико Кьеза

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