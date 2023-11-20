iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Украина - Италия: на решающем матче отбора к Евро-2024 ожидается аншлаг

На будущий поединок украинцев с итальянцами проданы все билеты.
Сегодня, 00:35
На матче Украина - Италия ожидается аншлаг / Getty Images
На матче Украина - Италия ожидается аншлаг / Getty Images

Сборная Украины 20 ноября в заключительном матче группового этапа квалификации Евро-2024 встретится с Италией.

Украинская национальная команда проведет номинально домашний поединок с итальянцами в немецком Леверкузене на стадионе БайАрена.

Читай также: Победа любой ценой: Анонс и прогноз матча Украина - Италия

На предстоящей игре, на кону которой будет стоять путевка на Евро-2024, ожидается аншлаг. На матч проданы все 30 тысяч билетов, поэтому "ожидаем, что красно-черная арена перекрасится в сине-желтые цвета", говорится на официальном сайте УАФ.

Источник: УАФ

Напомним, матч десятого тура квалификации Евро-2024 между Украиной и Италией состоится в понедельник, 20 ноября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Италия.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Италии

Статьи по теме

Полузащитник сборной Италии - о матче с Украиной: Выйдем на поле, чтобы добыть победу Полузащитник сборной Италии - о матче с Украиной: Выйдем на поле, чтобы добыть победу
"Некорректно привязывать спорт к конфликтам": Спаллетти нашел оправдание скандальному поздравлению Зенита "Некорректно привязывать спорт к конфликтам": Спаллетти нашел оправдание скандальному поздравлению Зенита
Потенциальный соперник намекнул на бой с Ломаченко, отклонив другое предложение Потенциальный соперник намекнул на бой с Ломаченко, отклонив другое предложение
Не опять, а снова: Икарди сделал предложение руки и сердца Ванде Не опять, а снова: Икарди сделал предложение руки и сердца Ванде
Помочь журналистам

Видео

Разгром гостей, который не на руку Украине в видеообзоре матча Италия - Северная Македония
Разгром гостей, который не на руку Украине в видеообзоре матча Италия - Северная Македония

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль выпала из ТОП-100
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Бокс01:10
Потенциальный соперник намекнул на бой с Ломаченко, отклонив другое предложение
Европа00:51
Не опять, а снова: Икарди сделал предложение руки и сердца Ванде
Евро-202400:35
Украина - Италия: на решающем матче отбора к Евро-2024 ожидается аншлаг
Киберспорт00:28
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS
Киберспорт00:20
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Евро-202400:12
Квалификация к Евро-2024: Испания и Португалия добыли победы в решающих матчах
Вчера, 23:59
Европа23:59
Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
Европа23:50
Мохамед Салах: статистика-2023/2024
Евро-202423:45
Португалия завершила отбор к Евро-2024 с максимальным результатом, обыграв Исландию
Евро-202423:44
Испания в завершающем туре отбора на Евро-2024 обыграла Грузию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK