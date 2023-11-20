Украина - Италия: на решающем матче отбора к Евро-2024 ожидается аншлаг

На будущий поединок украинцев с итальянцами проданы все билеты.

Сборная Украины 20 ноября в заключительном матче группового этапа квалификации Евро-2024 встретится с Италией.

Украинская национальная команда проведет номинально домашний поединок с итальянцами в немецком Леверкузене на стадионе БайАрена.

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На предстоящей игре, на кону которой будет стоять путевка на Евро-2024, ожидается аншлаг. На матч проданы все 30 тысяч билетов, поэтому "ожидаем, что красно-черная арена перекрасится в сине-желтые цвета", говорится на официальном сайте УАФ.

Источник: УАФ

Напомним, матч десятого тура квалификации Евро-2024 между Украиной и Италией состоится в понедельник, 20 ноября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Италия.

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