Украина может сыграть в плей-офф отбора на чемпионат Европы-2024 по Пути А

Несмотря на то, что сборная Украины не смогла обыграть сборную Италии в рамках решающего матча отбора на чемпионат Европы-2024, команда Сергея Реброва все равно имеет шансы отправиться на турнир в Германию.

Недавно Сербия сыграла вничью с Болгарией (2:2), за счет чего заработала путевку на ЧЕ-2024. Но этот результат также гарантировал для "желто-синих" плей-офф отбора.

И так как Украина не прошла на турнир напрямую, она будет участвовать в плей-офф. Вопрос заключается лишь в том, по какому пути она пойдет: А или В.

Этот нюанс решится после того, как состоится жеребьевка: две сборные (Украина, Финляндия, Исландия) отправятся по пути В, а третья оставшаяся - по пути А. Жеребьевка состоится 23 ноября в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне.

Напомним, что вместе с Украиной в своих матчах не смогли добыть победы сборные Молдовы и Казахстана, которые также претендовали на прямую путевку на чемпионат Европы 2024 года.

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