iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Мы на Евро": Жена Реброва показала, как их сыновья поддерживали отца и радовались победе над Исландией

Возлюбленная главного тренера сборной Украины с детьми дома болела за национальную команду.
Сегодня, 14:35
Семья Реброва поддерживала сборную дома / instagram.com/annarebrova31
Семья Реброва поддерживала сборную дома / instagram.com/annarebrova31

Сборная Украины накануне завоевала путевку в финальную часть Евро-2024, одержав в решающем матче квалификации континентального первенства волевую победу со счетом 2:1 над Исландией.

Пока же национальная команда боролась за выход на чемпионат Европы, главного тренера "сине-желтых" Сергея Реброва поддерживала его семья.

Читай также: Король камбеков? Украина при Реброве четырежды выиграла, проигрывая по ходу матча

Супруга наставника сборной Анна в Instagram продемонстрировала, как их сыновья Александр и Никита радовались победе над исландцами и успеху отца.

"Мы на Евро", - подписала видео Анна.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Украина - Исландия (2:1).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Сергей Ребров сборная Исландии

Статьи по теме

"Собрались с ребятами в футбол побегать": Мудрик забавно отреагировал на выход Украины на Евро-2024 "Собрались с ребятами в футбол побегать": Мудрик забавно отреагировал на выход Украины на Евро-2024
"Один из важнейших в карьере": Мудрик оценил свой гол в ворота Исландии "Один из важнейших в карьере": Мудрик оценил свой гол в ворота Исландии
Кроос принял важное решение по поводу своего будущего в Реале Кроос принял важное решение по поводу своего будущего в Реале
Гран-при Майами обзавелся авторитетным амбассадором Гран-при Майами обзавелся авторитетным амбассадором
Помочь журналистам

Видео

Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024
Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа16:35
Кроос принял важное решение по поводу своего будущего в Реале
Формула 116:25
Гран-при Майами обзавелся авторитетным амбассадором
Евро-202415:56
"Собрались с ребятами в футбол побегать": Мудрик забавно отреагировал на выход Украины на Евро-2024
Европа15:54
50-миллионный новичок Челси выбыл до конца сезона
Украина15:25
УХЛ: Сокол выиграл третий матч финальной серии с Кременчугом
Украина15:20
Плей-офф Суперлиги Украины: Днепр сыграет с Политехникой, Ровно - со Старым Луцком
Украина15:18
Суперлига: сегодня будут сыграны три матча плей-офф
Биатлон14:59
Меркушина и Кинаш выиграли масс-старты на чемпионате Украины по биатлону
Евро-202414:35
"Мы на Евро": Жена Реброва показала, как их сыновья поддерживали отца и радовались победе над Исландией
Европа13:59
Главный бомбардир Милана достиг соглашения о переходе в клуб из США
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK