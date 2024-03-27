"Мы на Евро": Жена Реброва показала, как их сыновья поддерживали отца и радовались победе над Исландией

Возлюбленная главного тренера сборной Украины с детьми дома болела за национальную команду.

Сборная Украины накануне завоевала путевку в финальную часть Евро-2024, одержав в решающем матче квалификации континентального первенства волевую победу со счетом 2:1 над Исландией.

Пока же национальная команда боролась за выход на чемпионат Европы, главного тренера "сине-желтых" Сергея Реброва поддерживала его семья.

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Супруга наставника сборной Анна в Instagram продемонстрировала, как их сыновья Александр и Никита радовались победе над исландцами и успеху отца.

"Мы на Евро", - подписала видео Анна.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Украина - Исландия (2:1).

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