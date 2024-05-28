Соперник Украины дополнил предварительную заявку на Чемпионат Европы 2024

К 20 футболистам, которые тренировались уже с прошлой недели добавилось еще 12.

Сборная Словакии по футболу дополнила предварительную заявку на Чемпионат Европы 2024 в Германии.

В список попало 32 футболиста, из которых лишь 26 смогут поехать на сам турнир.

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Вратари: Мартин Дубравка (Ньюкасл), Марек Родак (Фулхэм), Генрих Равас (Нью-Ингленд Революшн), Доминик Такач (Спартак Трнава).

Защитники: Петер Пекарик (Герта), Норберт Дьйомбер (Салернитана), Денис Вавро (Копенгаген), Милан Шкриняр (ПСЖ), Адам Оберт (Кальяри), Давид Ганцко (Фейеноорд), Вернон Де Марко (Хатта Клуб), Михал Томич (Славия), Себастиан Коша (Спартак Трнава), Матуш Кмет (Тренчин).

Полузащитники: Якуб Кадак (Люцерн), Матуш Беро (Бохум), Томаш Риго (Баник), Патрик Грошовский (Генк), Станислав Лоботка (Наполи), Ондрей Дуда (Верона), Доминик Голли (Яблонец), Ласло Бенеш (Гамбург), Юрай Куцка (Слован).

Нападающие: Давид Дюриш (Асколи), Томаш Суслов (Верона), Иван Шранц (Славия), Роберт Боженик (Боавишта), Роберт Полиевка (Дукла Банска), Лео Сауэр (Фейеноорд), Лукаш Гараслин (Спарта), Давид Стрелец (Слован), Любомир Тупта (Либерец).

Отметим, что 20 игроков из этого списка, преимущественно, те, которые играют в местном чемпионате начали тренировки в лагере национальной сборной еще на прошлой неделе.

Словакия является соперником сборной Украины на Евро-2024. Также в группе E есть команды Бельгии и Румынии.

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