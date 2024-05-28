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Фаворит группы Украины на Евро-2024 объявил предварительный состав

"Красные дьяволы" удивили выбором футболистов на международный турнир.
Сегодня, 12:12
Сборная Бельгии / Getty Images
Сборная Бельгии / Getty Images

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско объявил предварительный состав на Евро-2024. В список вошли 25 футболистов.

Предварительный состав сборной Бельгии:

Вратари: Кун Кастельс (Вольфсбург), Матц Зельс (Ноттингем Форест), Томас Камински (Лутон);

Защитники: Тимоти Кастань (Фулхэм), Ваут Фас (Лестер), Аксель Витцель (Атлетико), Максим де Кейпер (Брюгге), Тома Менье (Трабзонспор), Зено Дебаст, Ян Вертонген (оба – Андерлехт), Артюр Теате (Ренн);

Полузащитники: Амаду Онана (Эвертон), Янник Феррейра Карраско (Аль-Шабаб), Астер Вранкс (Вольфсбург), Юри Тилеманс (Астон Вилла), Орель Мангаля (Ноттингем Форест), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Артюр Вермерен (Атлетико);

Нападающие: Доди Лукебакио (Севилья), Жереми Доку (Манчестер Сити), Лои Опенда (РБ Лейпциг), Шарль де Кетеларе (Аталанта), Тьемуэ Бакайоко (Лорьян), Ромелу Лукаку (Рома), Леандро Троссар (Арсенал).

Отметим, голкипер Реала Тибо Куртуа не попал в состав. Вероятно, все из-за конфликта между футболистом и Тедеско.

Ранее сообщалось, что Ребров объявил состав сборной Украины на товарищеские матчи перед Евро-2024.

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