Звезда сборной Англии посетил "на удачу" экстрасенса перед стартом Евро-2024

Хавбек Манчестер Сити и сборной Англии Фил Фоден посетил со своей женой экстрасенса в преддверии чемпионата Европы.

По данным издания The Sun, пара обратилась к помощи женщины со сверх естественными возможностями, чтобы узнать информацию о своем будущем.

Источник: The Sun

Как поведала сама гадалка, весьма важным вопросом для футболиста был возможный триумф его команды на грядущем турнире. Женщина сказала, что Фодена ждет "позитивный результат".

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При этом, как сообщает экстрасенс, она не так давно стала заниматься раскладами на картах и предвидением будущего. Пару лет назад она получила свои "способности" после похорон своей бабушки.

Напомним, Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

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