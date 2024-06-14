Вирц установил рекорд сборной Германии: видео первого гола на Евро-2024

Флориан стал самым молодым игроком, который забивал за "бундестим" на континентальном первенстве.

В рамках матча-открытия Чемпионата Европы 2024 Германия принимает Шотландию.

Первый гол в матче и соответственно на турнире забил Флориан Вирц, который установил рекорд сборной Германии, став самым молодым игроком в истории своей команды, который отмечался голом на чемпионате Европы.

Читай также: Германия - Шотландия: онлайн-трансляция матча Евро-2024

На момент написания новости в матче идет первый тайм. Счет в матче - 2:0. Второй гол забил Джамал Мусиала, который теперь занимает вторую строчку в этом списке и старше Вирца всего на 77 дней.

Видео первого гола на чемпионате Европы-2024

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!