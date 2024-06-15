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Белгород и нулевка: На матче Германия - Шотландия вывесили флаги рф

Тряпки страны-террористки были замечены на трибунах.
Сегодня, 00:19
Getty Images
Getty Images

В рамках матча-открытия Евро-2024 Германия разгромила Шотландию.

Праздник футбола был немного омрачен присутствием флагов страны-террористки на одной из трибун стадиона Альянц Арена.

Стяги государства-оккупанта были замечены вместе с шотландскими. На одном из них было написано название города Белгород, а на втором - нулевка.

Напомним, на нашем сайте есть расписание матчей Евро-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: германия шотландия

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