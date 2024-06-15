Италия и Албания, которые закроют второй игровой день Евро-2024, определились с составами

В рамках последнего матча второго игрового дня Евро-2024 Италия встретится с Албанией.

Наставники команд в лице Лучано Спалетти и единственного южноамериканского тренера на этом турнире Сильвинью определились с составами.

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Италия: Доннарумма - ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, ДиМарко - Жоржиньо, Барелла - Кьеза, Фраттези, Пеллегрини - Скамакка.

Албания: Стракоша - Хюсай, Аети, Джимсити, Митай - Рамадани, Асллани, Байрами - Асани, Броя, Сефери.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Италия - Албания.

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