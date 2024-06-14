Италия - Албания: онлайн-трансляция матча Евро-2024 15.06.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка национальных сборных на чемпионате Европы.

В субботу, 15 июня, сборные Италии и Албании проведут матч в группе В в рамках первого тура группового раунда Евро-2024.

Поединок состоится в Дортмунде на BVB-Штадион. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Смотреть онлайн-трансляцию матча Италия - Албания

Трансляция матча будет доступна в этой новости 15 июня и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 22:00 по Киеву.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

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На Евро-2024 сборные Италии и Албании представляют квартет В вместе с национальными командами Испании и Хорватии.

На ISPORT доступно полное расписание и результаты матчей Евро-2024.

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