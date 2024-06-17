Тренер Словакии назвал Украину фаворитом на выход в плей-офф Евро-2024

Главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона высказался по поводу выступления на чемпионате Европы-2024.

По словам специалиста, украинская и бельгийская команды являются фаворитами на выход в плей-офф турнира.

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"Мы знаем, что будем играть против сильных команд. Украина и Бельгия являются фаворитами на первые два места, но мы стремимся бросить им вызов и пройти в следующий раунд. Мы не хотим довольствоваться лишь квалификацией на Евро, хотя это была наша первоначальная цель.

Команда в хорошей форме, все тренировались и полностью восстановились. У Бельгии очень мало слабых мест, есть игроки высочайшего уровня. Надо выложиться на полную, постараться добыть положительный результат. Мы знаем, что они фавориты матча.

Это правда, что Бельгия хороша в контратаках, но у нас есть свои сильные стороны – мы можем прессинговать высоко на поле, но нужно делать это качественно. Меня волнуют не только контратаки Бельгии, а все их качества", - отметил тренер.

Напомним, сегодня, 17 июня, Словакия сыграет против Бельгии. Начало встречи в 19:00 по Киеву. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция встречи.

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